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Cronaca

Minacce a Venanzi, concluso il procedimento a carico di 67enne

L'uomo ha portato a termine la messa alla prova
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si è conclusa la vicenda giudiziaria che ha visto protagonista un udinese di 67 anni, accusato di aver minacciato di morte il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi. Il giudice Daniele Faleschini Barnaba ha disposto il non luogo a procedere nei confronti dell’uomo, che ha portato a termine con successo la messa alla prova.

Il 20 settembre 2024 il 67enne proferì nei confronti del politico una serie di offese, mentre discutevano sul significato della ricorrenza del 25 aprile. Gli disse di “stare attento la sera quando andava in giro con la figlia perché avrebbe tagliato loro la gola”.

Venanzi aveva denunciato questa e altre due minacce, compiute da altre persone, e si era costituito parte civile, assistito dall’avvocato Pierenrico Scalettaris.

A novembre, il giudice aveva disposto che l’uomo – difeso dall’avvocato Sara Peresson – dovesse compiere lavori di pubblica utilità alla cooperativa Arte e Libro di Udine per quattro mesi, 6 ore alla settimana, e versare a Venanzi 250 euro come risarcimento. Oggi, il Tribunale ha verificato che tutte le prescrizioni sono state soddisfatte.

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