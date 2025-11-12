Minacce a Venanzi e Marchiol, la maggioranza replica a chi parla di messa in scena’

A Udine non si placa lo scontro politico in atto a Palazzo d’Aronco. Oggi, molti componenti della maggioranza hanno replicato alle critiche sollevate da alcuni esponenti dell’opposizione in merito alle minacce rivolte al vicesindaco Venanzi e all’assessore Marchiol e rese pubbliche lunedì scorso. I consiglieri di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Identità Civica avevano parlato di ‘messa in scena pensata per distogliere l’attenzione dalle numerose critiche sulla sicurezza che stanno piovendo sull’attuale amministrazione’.

“Parte della destra cittadina ha ampiamente superato il limite del ridicolo ed è intollerabile la banalizzazione di minacce gravissime e la velata giustificazione degli atteggiamenti di chi oggi è a processo per le minacce rivolte al vicesindaco e alla giovane figlia. Sgomenta che a sottoscrivere un simile comunicato siano madri e padri”, dichiarano i capigruppo della maggioranza consiliare Iacopo Cainero (Pd), Antonella Fiore (Spazio Udine), Pierenrico Scalettaris (Azione, IV, Renew Eu), Andrea Di Lenardo (AVS – Possibile), Lorenzo Croattini (De Toni Sindaco), che si dicono allibiti dalla mancata presa di distanza delle segreterie cittadine delle liste politiche.