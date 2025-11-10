  • Aiello del Friuli
lunedì 10 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Fedriga: Ogni forma di intimidazione è inaccettabile, va condannata con fermezza
Cassaforte e elettrodomestici spariti, altri due furti nella Bassa
Intossicato dal monossido a Paularo: uomo soccorso con l’elicottero
Vandali in azione nell’Istituto Agrario di Pozzuolo del Friuli
Minacce agli assessori di Udine Venanzi e Marchiol: “Dimettetevi oppure…”
Torna San Martino in Osteria
Da Google Earth la svolta sul caso dell’ex postino scomparso a...
Arianna Zanetti nuova ceo e presidente di Hausbrandt Trieste
Lavoro: Rosolen, ora politiche attive concentrate su giovani e donne
Go!2025, Barraonda approda in Piazza Vittoria
Minacce agli assessori di Udine Venanzi e Marchiol: "Dimettetevi oppure…"

Conferenza stampa d'urgenza da parte dei componenti della giunta per denunciare di essere stati bersaglio di minacce di morte
GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Dimettetevi entro novembre o andrete in giro con il giubbotto antiproiettile per sempre”. E’ la terribile minaccia di morte ricevuta dal vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi e dall’assessore alla Viabilità Ivano Marchiol in una lettera anonima recapitata in Comune alcuni giorni fa. Per Venanzi si tratta della terza intimidazione in 6 mesi. I due esponenti della giunta De Toni hanno reso noto l’accaduto oggi in conferenza stampa.

Venanzi, che ha annunciato come non rinuncerà a frequentare le strade e le piazze della città, ha puntato il dito contro il clima di aggressività nel linguaggio pubblico.

Da qui l’invito a chi fa politica e comunicazione a moderare i toni e a usare le parole con maggiore responsabilità.

Durante la conferenza stampa, anche l’assessore allo Sport Chiara Dazzan ha spiegato di essere stata bersaglio di messaggi violenti.

Infine, il sindaco Alberto Felice De Toni, affiancato dai suoi assessori e dai capigruppo del centrosinistra, ha riaffermato la coesione della propria maggioranza.

Droga occultata, arrestati due spacciatori pakistani a Udine

Minacce di morte contro il vicesindaco Venanzi e l’assessore Marchiol

Udine, Fratelli d’Italia fa il punto dopo tre anni di Governo Meloni

Fratelli d’Italia fa il punto a Udine sui 3 anni del Governo Meloni

Ruba un trattore, lo parcheggia in centro a Udine: denunciato e sanzionato

Polizia, organico all’osso. Il sindacato: “No ad un hotspot per migranti in Fvg”

Fedriga: Ogni forma di intimidazione è inaccettabile, va condannata con fermezza
Cassaforte e elettrodomestici spariti, altri due furti nella Bassa
Intossicato dal monossido a Paularo: uomo soccorso con l’elicottero
Vandali in azione nell’Istituto Agrario di Pozzuolo del Friuli
Minacce agli assessori di Udine Venanzi e Marchiol: “Dimettetevi oppure…”
