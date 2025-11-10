Minacce agli assessori di Udine Venanzi e Marchiol: “Dimettetevi oppure…”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Dimettetevi entro novembre o andrete in giro con il giubbotto antiproiettile per sempre”. E’ la terribile minaccia di morte ricevuta dal vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi e dall’assessore alla Viabilità Ivano Marchiol in una lettera anonima recapitata in Comune alcuni giorni fa. Per Venanzi si tratta della terza intimidazione in 6 mesi. I due esponenti della giunta De Toni hanno reso noto l’accaduto oggi in conferenza stampa.

Venanzi, che ha annunciato come non rinuncerà a frequentare le strade e le piazze della città, ha puntato il dito contro il clima di aggressività nel linguaggio pubblico.

Da qui l’invito a chi fa politica e comunicazione a moderare i toni e a usare le parole con maggiore responsabilità.

Durante la conferenza stampa, anche l’assessore allo Sport Chiara Dazzan ha spiegato di essere stata bersaglio di messaggi violenti.

Infine, il sindaco Alberto Felice De Toni, affiancato dai suoi assessori e dai capigruppo del centrosinistra, ha riaffermato la coesione della propria maggioranza.