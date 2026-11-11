Minacce di bomba via mail, evacuate le scuole in FVG

Quindici istituti coinvolti in Friuli già nelle prime ore e scuole evacuate a partire da Codroipo e Premariacco. L’allarme è scattato poco dopo le dieci di questa mattina, dopo che una serie di mail con minacce di morte e riferimenti a un ordigno è arrivata a centinaia di scuole in tutta Italia. Il primo invio contava 280 indirizzi di posta elettronica.

“Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani”, si legge nel messaggio firmato da chi si presenta come Mikhail Andropov, sedicente leader del “Vilayat di Misoginistan”. L’autore sostiene di aver lasciato un ordigno nell’edificio a cui è indirizzata la mail e minaccia anche la presidente del Consiglio. “Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi”, scrive.

In Friuli, con il passare dei minuti, altri dirigenti scolastici hanno disposto l’uscita precauzionale di studenti e personale. L’allarme ha interessato scuole di ogni ordine e grado, dai plessi degli istituti comprensivi alle superiori. A Codroipo il Comune ha organizzato l’accoglienza dei più piccoli al palazzetto dello sport in attesa dei genitori e ha riattivato il trasporto scolastico per accompagnarli a casa.

I carabinieri del Comando provinciale di Udine stanno verificando l’origine delle mail e l’attendibilità della minaccia, giudicata al momento poco credibile. I messaggi risultano inviati da un indirizzo con dominio universitario di Taiwan. Minacce simili erano già arrivate la scorsa settimana.