Minacce di morte a Cisint, espulso il cittadino bengalese

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Aveva minacciato la ex sindaca di Monfalcone ed eurodeputata della Lega Anna Cisint ed era noto per alcuni precedenti episodi di danneggiamento e disturbo della quiete pubblica. Per questa ragione è stata rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro da parte del Questore di Gorizia ed è stato attuato un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto nei confronti di un cittadino di origini bengalesi residente a Monfalcone.

La Polizia di Gorizia, con la collaborazione della Polizia di Frontiera dell’Aeroporto Marco Polo di Venezia, ha notificato nel tardo pomeriggio di ieri i due provvedimenti all’uomo, che ha dunque lasciato l’Italia con un volo per Doha.

“Un pericoloso radicalizzato in meno nel nostro Paese. Questa è l’Italia che vogliamo. Espulso e rimandato in Bangladesh, lì dove resterà fa sapere Cisint -. Desidero ringraziare il Questore di Gorizia e quello di Venezia, il Prefetto di Gorizia e il Ministero dell’Interno per la rapidità e la determinazione dell’intervento ed anche tutti quei cittadini che in queste ore mi hanno espresso vicinanza e sostegno”.

Sul fatto interviene la deputata del Pd Debora Serracchiani criticando la scelta di imbarcare l’uomo su un aereo per il proprio Paese: “Se qualcuno mi minaccia di morte e sporgo formale denuncia spero che le autorità fermino subito il responsabile, che sia indagato per un reato molto grave e auspicabilmente condannato, non che sia mandato libero sull’aereo che avrebbe già prenotato – sottolinea Serracchiani -. Ciò a prescindere dalla documentazione autorizzativa per il soggiorno. Chi commette reati in Italia deve essere perseguito e pagare qui il prezzo delle sue azioni. Lo chiediamo proprio perché giudichiamo inaccettabili questi comportamenti, se sussistono ovviamente. Sull’episodio di questa espulsione si sono accavallate versioni diverse e ‘coincidenze’ temporali – conclude l’esponente dem – che lasciano quantomeno perplessi”.