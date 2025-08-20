  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
mercoledì 20 Agosto 2025
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Minacce di morte a Cisint, notificata l’espulsione a cittadino bengalese
Ladri in azione a Latisana, colpo da 8 mila euro
A Lignano la finale di Miss Friuli Venezia Giulia, diretta su...
Romanini a Rive d’Arcano presenta “Stagjons. Haiku par Furlan”
Federcaccia Fvg lancia il corso di formazione per guardie venatorie
Trattore posteggiato si aziona e si schianta in strada, evitato il...
Raccolta di acqua piovana, contributo ai cittadini fino a 7.500 euro
Ferie estive e concorsi semideserti, in corsia mancano 500 infermieri
Black-out a Lignano, i commercianti chiedono i danni
Udine, piazze vuote nonostante la riapertura del “Ferro di cavallo”
Cronaca

Minacce di morte a Cisint, notificata l'espulsione a cittadino bengalese

Redazione
Autore: Redazione

Aveva minacciato la ex sindaca di Monfalcone Anna Maria Cisint ed era noto per alcuni precedenti episodi di danneggiamento e disturbo della quiete pubblica. Per questa ragione è stata rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro da parte del Questore di Gorizia ed è stato attuato un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Gorizia nei confronti di un cittadino di origini bengalesi residente a Monfalcone.
La Polizia di Gorizia, con la collaborazione della Polizia di Frontiera dell’Aeroporto Marco Polo di Venezia, ha notificato nel tardo pomeriggio di ieri i due provvedimenti all’uomo, che ha dunque lasciato l’Italia con un volo per Doha.

Potrebbe interessarti anche

“Ti taglio la gola”, Cisint nuovamente minacciata

Scontro Comune-vigili, Cisint: “Sciopero del tutto ingiustificato”

A Monfalcone scontro sindacato-Comune sulla polizia locale: è sciopero

Somministrava alcolici a minori, chiuso locale a Monfalcone

Monfalcone, l’incendio di ieri ha devastato sette ettari di vegetazione

Colle in fiamme, Monfalcone rivive lo spettro dell’estate 2022

Ultime notizie

Minacce di morte a Cisint, notificata l’espulsione a cittadino bengalese
Ladri in azione a Latisana, colpo da 8 mila euro
A Lignano la finale di Miss Friuli Venezia Giulia, diretta su Telefriuli
Romanini a Rive d’Arcano presenta “Stagjons. Haiku par Furlan”
Federcaccia Fvg lancia il corso di formazione per guardie venatorie
