Minacce di morte a Cisint, notificata l’espulsione a cittadino bengalese

Aveva minacciato la ex sindaca di Monfalcone Anna Maria Cisint ed era noto per alcuni precedenti episodi di danneggiamento e disturbo della quiete pubblica. Per questa ragione è stata rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro da parte del Questore di Gorizia ed è stato attuato un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Gorizia nei confronti di un cittadino di origini bengalesi residente a Monfalcone.

La Polizia di Gorizia, con la collaborazione della Polizia di Frontiera dell’Aeroporto Marco Polo di Venezia, ha notificato nel tardo pomeriggio di ieri i due provvedimenti all’uomo, che ha dunque lasciato l’Italia con un volo per Doha.