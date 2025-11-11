Minacce di morte a Venanzi e figlia, l’imputato chiede la messa alla prova

Ha chiesto di essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova il 67enne Sandro Comisso che il 20 settembre dello scorso anno, in un bar di Beivars, nella periferia di Udine, minacciò di morte il vicesindaco Alessandro Venanzi e la figlia.

Oggi il giudice Daniele Faleschini Barnaba ha rinviato la decisione al 20 novembre, così da valutare la proposta avanzata dall’avvocato Sara Peresson, difensore d’ufficio di Comisso, che prevede anche la possibilità di riconoscere al vicesindaco un simbolico risarcimento economico.

“Il mio assistito – ha evidenziato il legale – si è detto dispiaciuto per quanto successo un anno fa. Riteniamo ci siano tutti i presupposti perché possa ottenere la messa alla prova, quindi un programma di lavori socialmente utili, e perché venga accolta la sua offerta del risarcimento economico del danno. Ovviamente nei limiti delle sue possibilità economiche”.

Offerta che il legale di Venanzi, l’avvocato Pierenrico Scalettaris, aveva già giudicato non congrua.

Il 20 settembre Sandro Comisso, imputato per il reato di minaccia con l’aggravante della minaccia contro un pubblico ufficiale, aveva proferito nei confronti di Venanzi una serie di offese, dicendogli di “stare attento la sera quando andava in giro con la figlia perché avrebbe tagliato loro la gola”. Comisso e Venanzi risiedono a Godia, a cento metri di distanza uno dall’altro, e si conoscono soltanto di vista.

Quello di oggi è il terzo rinvio, dopo l’udienza nella quale era stata proposta la messa alla prova e dopo quella del 21 ottobre quando il giudice si era riservato di visionare il programma dei lavori di pubblica utilità. Il 20 novembre è attesa la decisione finale.