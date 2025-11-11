Minacce di morte al vicesindaco, per l’opposizione è una ‘messa in scena’

Dopo la denuncia degli assessori della giunta De Toni, i consiglieri di opposizione tornano all’attacco e parlano di ‘messa in scena’ da parte dei diretti interessati.

“Apprendiamo con sorpresa e un certo sconcerto – si legge in una nota dei consiglieri dei gruppi Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Identità Civica – che le “gravi minacce” denunciate dal vicesindaco nella conferenza stampa di ieri, quella in cui invitava i colleghi amministratori ad “abbassare i toni”, sarebbero in realtà riconducibili a episodi risalenti all’anno scorso. Non solo, perché a quanto pare, l’autore delle presunte minacce sarebbe un suo “vicino di casa”. Curioso che, proprio nella giornata di ieri, nessuno abbia accennato al fatto che oggi fosse fissato il processo. Oggi quell’uomo, un po’ più anziano e, si presume, più tranquillo – prosegue la nota della minoranza in consiglio comunale di Udine – si è scusato e ha proposto di offrire 250 euro a titolo di ammenda.

Eppure, da questa vicenda è scaturita una vera e propria valanga mediatica, con decine di messaggi di solidarietà bipartisan e migliaia di visualizzazioni del video di denuncia diffuso sui social. Per poi scoprire che le “minacce” in questione non sarebbero molto diverse da quelle che, ogni fine settimana, migliaia di arbitri dilettanti ricevono nei campi di calcio di tutta Italia.

Se le informazioni trapelate fossero confermate – continua la nota – la vicenda assumerebbe i contorni di una vera e propria messa in scena, forse pensata per distogliere l’attenzione dalle numerose critiche politiche che stanno piovendo sull’attuale amministrazione. Una strategia mediatica maldestra – concludono i consiglieri – che rischia di screditare chi davvero subisce minacce e intimidazioni, e che soprattutto getta un’ombra sulla credibilità di chi governa la città.