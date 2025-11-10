Minacce di morte contro il vicesindaco Venanzi e l’assessore Marchiol

Una lettera anonima con minacce di morte è arrivata la scorsa settimana indirizzata contro il vicesindaco Alessandro Venanzi e l’assessore Ivano Marchiol.

La missiva minatoria non è la prima. Le intimidazioni, arrivate via posta a Palazzo D’Aronco, sono state almeno tre nell’ultimo periodo, tutte denunciate. “Non vogliamo creare allarmismi – ha riferito Venanzi in una conferenza stampa indetta per riflettere su quanto sta avvenendo – ma è stata tirata in ballo mia figlia. La lettera anonima conteneva parole pesanti”, ha aggiunto lanciando una richiesta di abbassare i toni visto il clima politico”.

Tra i destinatari delle minacce anche Ivano Marchiol, invitato alle dimissioni e invitato ad indossare un giubbotto antiproiettile come il collega Venanzi. “Nessuno si lascia intimidire né farà un passo indietro”, ha riferito Marchiol nella conferenza straordinaria organizzata nel Salone del Popolo per annunciare le gravi minacce ricevute in Municipio. Insieme ai due destinatari delle missive erano presenti tutti i rappresentanti della giunta, oltre al sindaco De Toni che ha invocato serenità.