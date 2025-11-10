  • Aiello del Friuli
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Minacce di morte contro il vicesindaco Venanzi e l'assessore Marchiol
Ladri in azione a San Daniele: bottino da 19 mila euro
A Magnano in Riviera torna "Rompi il silenzio": un mese di...
Enogastronomia FVG: un export da 1,4 miliardi e la prima leva...
Fincantieri vara l'era del lusso sostenibile: nuova commessa da Regent Seven...
Innovazione e capitale umano nel Friuli che cambia
Imbarcazioni di italiani battenti bandiere estere: accertati occultamenti per oltre 2,5...
Padre e figlio scomparsi ritrovati a Capodistria
Natale in arrivo, ma a Udine i commercianti si dividono
Tentato furto in abitazione a Tissano, ladri messi in fuga dal...
Cronaca

Minacce di morte contro il vicesindaco Venanzi e l’assessore Marchiol

Almeno tre gli episodi. L'ultima lettera intimidatoria è arrivata pochi giorni fa a Palazzo d'Aronco. "Tirata in ballo anche mia figlia"
Redazione
Autore: Redazione

Una lettera anonima con minacce di morte è arrivata la scorsa settimana indirizzata contro il vicesindaco Alessandro Venanzi e l’assessore Ivano Marchiol.

La missiva minatoria non è la prima. Le intimidazioni, arrivate via posta a Palazzo D’Aronco, sono state almeno tre nell’ultimo periodo, tutte denunciate. “Non vogliamo creare allarmismi – ha riferito Venanzi  in una conferenza stampa indetta per riflettere su quanto sta avvenendo –  ma è stata tirata in ballo mia figlia. La lettera anonima conteneva parole pesanti”, ha aggiunto lanciando una richiesta di abbassare i toni visto il clima politico”.

Tra i destinatari delle minacce anche Ivano Marchiol, invitato alle dimissioni e invitato ad indossare un giubbotto antiproiettile come il collega Venanzi. “Nessuno si lascia intimidire né farà un passo indietro”, ha riferito Marchiol nella conferenza straordinaria organizzata nel Salone del Popolo per annunciare le gravi minacce ricevute in Municipio. Insieme ai due destinatari delle missive erano presenti tutti i rappresentanti della giunta, oltre al sindaco De Toni che ha invocato serenità.

