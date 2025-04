Minacce e botte alla ex: due condanne in tre mesi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La denuncia della compagna che aveva minacciato e picchiato non lo ha fermato: dopo un mese è tornato alla carica, tormentando la donna, che nel frattempo lo aveva lasciato. Tale comportamento è costato caro a un cittadino afghano di 39 anni, residente a Udine: a fine gennaio il giudice Daniele Faleschini Barnaba del Tribunale di Udine gli aveva inflitto un anno di reclusione e, meno di tre mesi dopo, il giudice Roberto Pecile lo ha condannato ad altri 3 anni e 3 mesi di reclusione per stalking.

Vittima di questa odissea è una donna friulana di 34 anni. I due erano andati a convivere solo da qualche mese quando, nel giugno 2023, uno dei tanti litigi è degenerato. La 34enne è stata presa a schiaffi e bloccata sul letto, subendo la perforazione di un timpano. Poi l’uomo, difeso dagli avvocati Alberto Tedeschi e Samanta Mosca, l’ha anche minacciata di morte. Due giorni dopo, lei è andata dai carabinieri e lo ha denunciato.

La denuncia e la fine del rapporto, però, non hanno migliorato la situazione. Anzi, le cose sono andate di male in peggio. Prima le ha fatto un occhio nero e le ha preso il cellulare e le chiavi dell’auto per impedirle di tornare dai carabinieri. Tre giorni dopo ha cercato di salire nella sua vettura e l’ha minacciata di morte. Meno di due mesi dopo, a settembre, è entrato in casa della donna con la scusa di volere una riconciliazione e le ha impedito di uscire prendendole le chiavi della macchina e piantando un coltello sul tavolo, accusandola di avere altri uomini. Infine, a novembre il secondo agguato in strada: ha fermato l’auto della donna e ha spaccato un finestrino con un pugno tentando di aprire la portiera.