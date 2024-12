Minacce e danneggiamento al SER.D di Udine: arrestato 47enne

Un cittadino italiano di 47 anni ha danneggiato con un calcio e un gomito il vetro della porta della sala d’attesa del SER.D di via Pozzuolo a Udine minacciando un operatore sanitario. L’uomo, visibilmente alterato, ha reagito con violenza al mancato accesso allo studio medico dove si trovava la fidanzata per una consulenza. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di martedì 10 dicembre. A seguito della segnalazione, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti, identificando il soggetto e ricostruendo i fatti grazie alle immagini della videosorveglianza. Applicando il Decreto Legge “Salva-sanitari”, che consente l’arresto differito in base a prove video-fotografiche, il 47enne, già gravato da precedenti penali, è stato arrestato entro 48 ore dall’accaduto.