Minacce per una svista burocratica: medico di Trieste nel tritacarne dei social

E’ finito nel tritacarne dei social per una banale svista burocratica. Enzo Mazzaro, direttore della Cardiochirurgia di Trieste, e la sua famiglia sono stati bersaglio di numerose minacce “per una vicenda – dice il medico – di cui non mi sono occupato e per un paziente di cui non conosco nemmeno il volto”. Tutto è cominciato con un post sui social di un paziente, che ha pubblicato un documento dell’ospedale in cui si attesta che non sarà operato perché non vuole sottoporsi a vaccinazione. In realtà, l’uomo è in cura all’ospedale di Cattinara dal 2021 e si è sempre rifiutato di sottoporsi a intervento chirurgico e a serie di vaccini, Covid escluso, per lui raccomandati. Il paziente ha ribadito le sue convinzioni al Cattinara in u8na telefonata e ha ricevuto dall’ospedale la lettera-modulo in cui di solito si riporta il diniego all’operazione. Solo che, per un errore procedurale, è comparsa solamente la dicitura che l’uomo non voleva vaccinarsi e non il suo diniego all’operazione. Il tutto con timbro e firma del direttore Mazzaro. Da qui la catena di invettive, insulti e minacce.