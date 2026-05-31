Minaccia con due coltelli i carabinieri: denunciato

Prima ha intimidito i connazionali che lo ospitavano in un appartamento, poi ha minacciato anche i carabinieri intervenuti, brandendo due coltelli e il collo di una bottiglia rotta. Momenti di forte tensione alcuni giorni fa in un’abitazione di Codroipo, dove un 20enne straniero ha tentato anche di dare fuoco alla casa utilizzando della benzina, prima di essere fermato dai militari.

L’arrivo dei carabinieri è scattato dopo la segnalazione di una lite nell’appartamento. Una volta disarmato, il giovane ha cercato di appiccare un incendio, ma è stato immediatamente bloccato dalle forze dell’ordine. Vista la forte agitazione, il 20enne è stato poi accompagnato dal personale del 118 al pronto soccorso di Udine.

I coltelli, la bottiglia rotta e il contenitore di benzina sono stati sequestrati. Per il giovane sono scattati la denuncia per minaccia aggravata e il foglio di via da Codroipo.