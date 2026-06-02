Minaccia di farla finita, i carabinieri la salvano con il taser

Poteva trasformarsi in tragedia la crisi di una giovane donna che, la sera del 29 maggio, si era barricata in un’abitazione della Bassa Friulana brandendo un coltello da cucina, minacciando un familiare e urlando di volersi togliere la vita.

Allertati dai parenti, i carabinieri sono intervenuti tempestivamente sul posto. Dopo aver tentato inutilmente di calmarla e di avviare una mediazione, i militari hanno deciso di utilizzare la pistola ad impulsi elettrici.

L’uso del taser si è rivelato provvidenziale: la scarica ha immobilizzato la giovane per i secondi necessari a disarmarla e metterla in sicurezza, evitando il peggio senza causarle lesioni.