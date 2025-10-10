  • Aiello del Friuli
venerdì 10 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Minaccia di gettarsi dalla diga di Ravedis, lo salvano i carabinieri
Si calano dal tetto dell’azienda e rubano materiale metallico per 100mila...
Dai disegni dei piccoli pazienti un calendario per sostenere la ricerca
Cintura in cemento attorno al Friuli, limitazioni al via sabato
Operazione Oscar, rintracciati a Pordenone cinque stranieri irregolari: espulsi
Italia-Israele, ribadito l’appello a disertare la partita allo stadio e in...
Imprese giovani: bando da 2mln e platea ampliata per contributi
Gaza, Fedriga: speriamo pace sia duratura, ruolo Fvg? Logistico
Assestamento bis: Callari, 4,5 mln aggiuntivi per Porto Vecchio
CAFC: L’assemblea dei soci dà il via libera all’operazione di fusione...
Minaccia di gettarsi dalla diga di Ravedis, lo salvano i carabinieri

L'uomo è stato poi ricoverato all'ospedale di Pordenone
Alberto Comisso
Alberto Comisso

E’ stata la mediazione dei carabinieri a salvare, ieri mattina, un 32enne della provincia di Treviso dal commettere un gesto estremo. L’uomo si era appoggiato pericolosamente alla ringhiera di protezione della diga di Ravedis, nel comune di Montereale Valcellina, minacciando di compiere un’azione eclatante in seguito a presunte ingiustizie subite.

Per oltre tre ore i carabinieri della compagnia di Spilimbergo, con il loro comandante, il maggiore Daniele Donin, hanno mantenuto un dialogo costante con il 32enne, dissuadendolo dal compiere l’insano gesto. L’uomo, prima condotto in caserma, è stato poi ricoverato all’ospedale di Pordenone.

