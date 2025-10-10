Minaccia di gettarsi dalla diga di Ravedis, lo salvano i carabinieri

E’ stata la mediazione dei carabinieri a salvare, ieri mattina, un 32enne della provincia di Treviso dal commettere un gesto estremo. L’uomo si era appoggiato pericolosamente alla ringhiera di protezione della diga di Ravedis, nel comune di Montereale Valcellina, minacciando di compiere un’azione eclatante in seguito a presunte ingiustizie subite.
Per oltre tre ore i carabinieri della compagnia di Spilimbergo, con il loro comandante, il maggiore Daniele Donin, hanno mantenuto un dialogo costante con il 32enne, dissuadendolo dal compiere l’insano gesto. L’uomo, prima condotto in caserma, è stato poi ricoverato all’ospedale di Pordenone.