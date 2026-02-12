Minaccia i familiari e dà fuoco all’appartamento: arrestato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Vi brucio le macchine, vi trovo e do fuoco alla casa e poi la vostra vita diventerà un inferno”. Parole minacciose che un 30enne, sotto l’effetto di alcol e droga, ha continuato a ripetere, domenica, anche dopo l’intervento degli agenti delle volanti della polizia in un condominio di Porcia.

L’uomo oggi è comparso davanti al gip del tribunale di Pordenone, che nei suoi confronti ha disposto la misura cautelare in carcere.

Una giornata tranquilla, che ha rischiato di avere un epilogo tutt’altro che felice. All’arrivo degli agenti, l’uomo, in forte stato di agitazione, ha continuato a sfidare la madre e il patrigno. Poi, con un coccio di vetro, si è scagliato verso il marito della mamma minacciandolo di tagliargli la gola.

Come se non bastasse, una volta tornato nell’appartamento, ha appiccato il fuoco bruciando un rotolone di carta. Le fiamme hanno quindi danneggiato muri e pensili.

Uno degli agenti, intervenuto per bloccarlo ed arrestarlo in flagranza, ha rimediato anche un morso ad un polpaccio. Oltre a sputi e calci.