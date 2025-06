Minaccia il figlio con il coltello e lo utilizza come scudo umano

Un colombiano trentaduenne è stato arrestato dalla polizia di Stato di Pordenone dopo aver minacciato il figlio con un coltello opponendo violenta resistenza ai poliziotti intervenuti per fermarlo e tentando di utilizzare il minore come scudo umano. Gli agenti tramite utilizzo del taser e di spray al peperoncino sono riusciti a sottrarre all’uomo il minore dal pericolo incombente.

L’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, minaccia aggravata e sequestro di persona a scopo di coazione. Nel corso dell’operazione sono stati rinvenuti stupefacenti i test tossicologici hanno rilevato la positività alla cocaina dell’uomo.