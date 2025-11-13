Minaccia la moglie con un coltello, ai domiciliari

Il gip di Udine ha disposto gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico per un uomo di 32 anni di origini sudamericane, residente in Friuli orientale, arrestato cinque giorni fa dalla polizia al termine di un litigio durante il quale ha minacciato, con un coltello, la moglie.

Dal racconto delle due figlie della donna e dalle successive indagini è emerso la situazione andava avanti da mesi e che in altre occasioni l’uomo aveva insultato e picchiato la moglie. L’uomo, difeso dall’avvocato Nicoletta Menosso, ha respinto ogni addebito.