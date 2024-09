Minaccia di gettarsi dal tetto, la verità dell’imprenditore

In merito alla vicenda di un operaio che ieri, per protesta, poiché a suo dire non era stato adeguatamente pagato, ha minacciato di buttarsi dal tetto di una casa in ristrutturazione a Paularo, in una querela presentata ai carabinieri il titolare dell’impresa edile che ha subappaltato i lavori ad una ditta di Trieste, di cui l’operaio è dipendente, ha voluto precisare alcuni aspetti. In primis che il contratto tra le due imprese era stato rescisso a fine agosto in quanto la manodopera non era idonea, che alcuni lavori da contratto erano stati mal eseguiti e che il capo cantiere era sprovvisto di Durc e, quindi, andava allontanato. L’imprenditore ha riferito, inoltre, di essere stato più volte minacciato anche dall’operaio e di essere stato vittima di un tentativo di estorsione.