In tre minacciano giovane armati di pistola e katana: denunciati

Due donne e un cittadino extracomunitario sono stati denunciati dai carabinieri di Udine. Hanno tentato di rapinare un 25enne minacciandolo con una pistola a salve e una katana. Le armi sono state poste sotto sequestro.

Questo uno dei principali esiti dei controlli effettuati nel capoluogo friulano dai militari dell’arma. Tra le altre operazioni condotte: è stato effettuato l’arresto di un 21enne per evasione in quanto, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso una comunità fuori regione. Il giovane è stato rintracciato e condotto nel carcere di via Spalato.

Un 26enne senza fissa dimora il quale è stato trovato in possesso ingiustificato di un coltello, sottoposto a sequestro.