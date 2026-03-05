Minacciò la moglie con l’ascia, condanna a 3 anni di reclusione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Quando la moglie cercò di rifugiarsi dalla collera del marito chiudendosi in bagno, lui cercò di abbattere la porta con un ascia davanti alla figlia di 4 anni. A fermare la sua ira furono i cognati. Otto mesi dopo la minacciò nuovamente con la medesima ascia. I due episodi, uno dei quali ricorda la scena clou del film Shining di Stanley Kubrick, sono solo alcuni dei maltrattamenti per i quali un bosniaco di 32 anni, residente nella Bassa, è stato condannato dal Tribunale di Udine a 3 anni di reclusione. A fine pena, sarà espulso dall’Italia.

Secondo le testimonianze rese dalla vittima alle forze dell’ordine, le minacce, le ingiurie e le botte erano cominciate nel 2018 e terminate con la denuncia nel 2022. Stando alle accuse, l’uomo la insultava e la umiliava, la minacciava anche di morte. Una volte al mese, l’aggrediva con calci, schiaffi e sbattendola sul muro. In un’occasione cercò di soffocarla stringendole il collo.

Il suo difensore, l’avvocato Tomas Trevisiol, ha annunciato appello. La donna – ha commentato – non si è mai presentata davanti ai Giudici per rendere la sua narrazione dei fatti e il Collegio ha acquisito dal fascicolo del pm le dichiarazioni da lei rese durante la indagini preliminari, tutte da verificare nel contraddittorio processuale. Questo – ha concluso – nonostante ci fossimo opposti, ritenendo che non ci fossero i presupposti di legge per ammettere la lettura di quegli atti”.