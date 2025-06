Ministri “assenti” il venerdì, Ciriani propone la settimana corta in Parlamento

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ottimizzare i tempi per venire incontro alle esigenze di tutti. In particolare di ministri e sottosegretari che il venerdì, troppo spesso, sono assenti in Parlamento. Se fare politica è un vero e proprio lavoro, allora è giusto, almeno secondo il pordenonese Luca Ciriani, proporre la settimana corta. Dal lunedì al giovedì. Perché venerdì è da considerare già weekend.

Una proposta che proprio il ministro per i Rapporti con il Parlamento, fedelissimo della premier Giorgia Meloni, avrebbe ventilato nel corso dell’ultima riunione con i capigruppo di Montecitorio. E pazienza se solitamente le interpellanze, rivolte ai membri del governo, vengono discusse proprio il venerdì. Mandare indietro la lancetta di 24 ore non sarebbe poi un problema.

Ciriani non è uno che si è mai sottratto al lavoro, tutt’altro. Ma è un dato di fatto che ormai il venerdì, per gran parte dei deputati, è diventato quasi un giorno di “riposo”. Le presenze in Aula infatti, a volte, si possono contare sulle dita di qualche mano.

I tempi in cui Gianfranco Fini spronava i politici a lavorare di più sono lontani. Ciriani, partendo dal presupposto che venerdì è difficile garantire la presenza di ministri e sottosegretari, si è sbilanciato sulla possibilità di ridurre la settimana a quattro giorni lavorativi. Ma questa – sia chiaro – è soltanto una proposta, dal momento nessuno dei gruppi parlamentari si è ancora espresso a riguardo.

Tutto – verrebbe da pensare – potrebbe essere rivisto dopo l’estate. Del resto le ferie sono prossime: meglio rilassarsi un po’, rimandando a settembre alcune discussioni.