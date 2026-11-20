Cronaca Ministro Foti plaude Udine per uso fondi Pnrr Matteo Femia 20 Novembre 2026 Autore: Matteo Femia 20 Novembre 2026 0 I udine Condividi FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail articolo precedente Disabilità: oltre un milione di euro per i caregiver familiari Potrebbe interessarti anche Natale a Udine al via tra ice park e le luminarie 20 Novembre 2026 Meno fondi per l’accoglienza, Oikos lancia l’allarme 20 Novembre 2026 Virgo Fidelis, l’Arma celebra la sua patrona 20 Novembre 2026 Pmi day, in Confindustria Udine gioco a quiz tra imprese e studenti 20 Novembre 2026 I 97 anni di Giorgio Celiberti, maestro dell’arte friulana 20 Novembre 2026 Scuola e caro vita, studenti in corteo a Udine 20 Novembre 2026