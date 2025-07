Minorenne abusata durante una festa, continua la caccia agli stupratori

Continuano in Friuli le indagini per risalire all’identità degli stupratori di origini straniere che giovedì notte avrebbero commesso una violenza sessuale di gruppo ai danni di una minorenne friulana. Sull’abuso stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Cividale che per primi sono intervenuti a in via Casali Pasch, dov’era in corso l’evento Club Pasha.

A subire lo stupro è stata una 17enne che risiede in un comune limitrofo a quello dove si sono verificati i fatti. Giovedì notte, all’arrivo dei carabinieri del Radiomobile, i responsabili erano da poco fuggiti dopo aver provocato anche una rissa. Quando gli inquirenti sono giunti sul posto hanno trovato la 17enne, che ha dichiarato di essere stata abusata sessualmente. Testimonianze raccolte sul posto e visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza saranno determinati ai fini delle indagini coordinate della Procura di Udine .