Minori non accompagnati: via ai primi trasferimenti da Cavazzo

Undici minori non accompagnati affidati al comune di Udine alla Cooperativa "Oltre i Confini 2.0" la prossima settimana saranno trasferiti dall'ex albergo Olivo di Cavazzo Carnico in altre strutture. Trasferimento dovuto all'alto numero di arrivi di minori durante i mesi autunnali che ha determinato l'esaurimento dei posti disponibili in città. L'affidamento del servizio alla cooperativa è in scadenza il 31 gennaio. "Il ricorso alla struttura di Cavazzo è stata una scelta del tutto emergenziale che si conferma temporanea" spiega l'Assessore all'Equità Sociale del Comune di Udine Stefano Gasparin. "Siamo al lavoro da tempo per trovare delle soluzioni a lungo termine per gestire i costanti arrivi di minori nel nostro territorio. La sicurezza dei minori e dei cittadini è prioritaria. Per questo sarebbe opportuno, ad esempio, la nomina immediata di un tutore per ogni ragazzo straniero".