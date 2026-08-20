Minori nell’ex hotel Doimo, via libera dal Consiglio di Stato

ribaltando la sentenza del Tar del Friuli Venezia Giulia e annullando i provvedimenti di diniego promossi dal Comune di Aviano e dalla Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio, assistiti dall’avvocato Andrea Cudini.

La vicenda prende le mosse dal rifiuto dell’amministrazione locale di concedere l’autorizzazione per una struttura di accoglienza destinata ai minori non accompagnati nell’ex hotel Doimo. Il diniego si fondava su presunte carenze dell’immobile: in particolare, la presunta mancanza dei requisiti di visitabilità e di un servizio igienico ad uso esclusivo per i disabili al piano terra, oltre a dubbi sulla conformità degli impianti elettrici e della cucina e al mancato aggiornamento del piano delle emergenze.

Per limitare le perdite economiche accumulate durante la disputa legale, la cooperativa aveva provvisoriamente adibito l’immobile all’attività di affittacamere. Una scelta tampone che i giudici hanno ritenuto del tutto legittima, respingendo l’eccezione di improcedibilità avanzata dalle amministrazioni pubbliche. Nel merito, i giudici di secondo grado hanno chiarito che, sebbene le norme sulla visitabilità e sull’eliminazione delle barriere architettoniche valgano per tutte le strutture a prescindere dall’anno di costruzione, la legge richiede soltanto che il bagno sia accessibile e non che debba essere riservato in via esclusiva agli ospiti della comunità. Inoltre, le contestazioni relative alla documentazione degli impianti e al piano di sicurezza sono state valutate come semplici irregolarità formali.

Invece di bloccare definitivamente il procedimento, il Comune avrebbe dovuto applicare il principio del soccorso istruttorio e concedere alla cooperativa il tempo per integrare le carte necessarie. Con l’annullamento dei dinieghi, la palla ripassa ora all’amministrazione per il riesame del fascicolo.