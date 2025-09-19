Minori non accompagnati, a Gorizia sindaci scrivono a Stato e Regione

Competenza, rimborsi ai Comuni e coordinamento attraverso tavoli nazionali e regionali. Sono i tre temi messi sul piatto nel protocollo d’intesa sui minori stranieri non accompagnati firmato a Gorizia dai sindaci del capoluogo isontino Rodolfo Ziberna, di Udine Alberto Felice De Toni, di Trieste Roberto Dipiazza, di Cividale Daniela Bernardi, nonché dalle municipalità di Pordenone, rappresentata dall’assessore alle politiche sociali Guglielmina Cucci, e di Monfalcone, presente con una delegazione di funzionari. In videoconferenza è intervenuto anche il presidente di Anci Fvg Dorino Favot. Il documento vuole sul tema l’istituzione di un tavolo nazionale col Governo, che secondo i Comuni dovrebbe anche prendere direttamente in gestione i minori stranieri non accompagnati come avviene già con gli adulti. Un confronto costante viene chiesto anche alla Regione ma il punto che sta particolarmente a cuore a tutte le municipalità è avere dallo Stato l’ammanco economico ancora dovuto, che si aggirerebbe complessivamente attorno agli 80 milioni di euro: la fetta più importante è quella mancante a Trieste.

DIPIAZZA

Gorizia deve vedersi dare ancora quasi 4 milioni di euro.

ZIBERNA

Anche Udine chiede risposte non solo economiche, ma anche di sicurezza, come Cividale.

DE TONI

Pordenone batte cassa per 800 mila euro, ma nel 2025 la cifra salirà ulteriormente.

CUCCI

Attualmente sono 350 i minori non accompagnati presenti a Trieste, con Cividale che ne ospita 197, Udine 179, Pordenone 150 mentre Gorizia oscilla in questi giorni tra i 130 ed i 170 ragazzi, con 25 mila pernottamenti garantiti lungo tutto l’anno.