Minori non accompagnati, controlli a sorpresa alla Casa dell’Immacolata

Controllo a sorpresa alla Casa dell’Immacolata a Udine, non è stata riscontrata alcuna irregolarità. Ieri sera, attorno alle 23, le forze dell’ordine hanno ispezionato la struttura che ospita i minori stranieri non accompagnati per verificare la presenza di sostanze stupefacenti e oggetti utilizzabili come armi. Sul posto agenti di polizia di stato, guardia di finanza, carabinieri e polizia locale.

“La verifica – spiega il presidente della Casa dell’Immacolata, Vittorino Boem – è durata circa un’ora ha interessato l’intera struttura, comprese le camere dei ragazzi e non sono stati rinvenuti né stupefacenti né oggetti pericolosi. Tali controlli a sorpresa – continua – sono effettuati da un anno e sono molto positivi, visto che le comunità non hanno molti strumenti per intervenire sugli ospiti”.

Niente irregolarità nemmeno sul fronte del rispetto degli orari di rientro serale, finiti al centro delle verifiche da parte delle forze dell’ordine dopo l’accoltellamento avvenuto domenica scorsa fuori da una discoteca del capoluogo. “Ora solo sporadicamente – prosegue Boem – capita che qualche ragazzo rientri prima delle 21, come prevede il nostro regolamento. Un anno fa la situazione era diversa – conclude – ma dopo l’allontanamento di alcuni soggetti particolarmente difficili il fenomeno è nettamente diminuito d’intensità”.