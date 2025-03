Minori non accompagnati, l’opposizione a Palazzo D’Aronco chiede il pugno duro

Il tema sicurezza è stato al centro della seduta della prima commissione a Palazzo D’Aronco, che si è riunita oggi nella sala del consiglio. A chiedere la convocazione è stata la minoranza, che ha chiesto delucidazioni agli assessori Rosi Toffano e Stefano Gasparin sugli ultimi episodi di violenza in città. Sotto la lente, in particolare, la rapina alla stazione di posta nei confronti di uno studente della zona da parte di un giovane straniero e l’accoltellamento di un 26 enne ferito fuori da una discoteca da un minore non accompagnato accolto in città.

Le richieste della minoranza hanno riguardato anche l’accoltellamento di ieri in borgo stazione.

La risposta della maggioranza non si è fatta attendere.