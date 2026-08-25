Minori non accompagnati, Udine attende da Stato oltre 5 milioni di euro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Comune di Udine attende da Roma un rimborso di oltre 5 milioni di euro. Sono i soldi anticipati da Palazzo D’Aronco per l’accoglienza e la gestione dei minori stranieri non accompagnati. A dirlo è l’assessore udinese all’Equità sociale, Carlo Giacomello.

“A oggi abbiamo anticipato alle comunità – spiega – somme per le quali dobbiamo ancora ricevere dallo Stato circa 2,3 milioni di euro relativi al saldo del 2025 e circa 3 milioni per il primo semestre del 2026. Sono risorse che il Comune ha dovuto anticipare per garantire continuità a un servizio essenziale e che rappresentano un onere finanziario estremamente significativo per un’amministrazione comunale”.

Si tratta di quasi un quinto della spesa annuale in tutta la Regione. Solo ieri, il Messaggero Veneto aveva pubblicato i dati: nel 2025 per i minori non accompagnati sono stati utilizzati 26,1 milioni di euro. In 8 anni, il conto sfiora i 207 milioni, circa 27 milioni all’anno.

“Udine – conclude Giacomello – gestisce una quota particolarmente elevata dei minori presenti sul territorio. Nonostante il sostegno regionale, i Comuni non possono essere esposti ad affrontare una responsabilità di questa portata, anticipando per mesi milioni di euro e dovendo contemporaneamente garantire risposte adeguate a situazioni spesso delicate”.