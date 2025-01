Minori rapinati di smartphone e soldi, fermato un 16enne egiziano

Un ragazzo di 16 anni, di origine egiziana, è stato fermato a Trieste per aver rapinato due minorenni italiani con un coltello. La sera del 2 gennaio, la Polizia è stata avvicinata da due ragazzi, di 15 e 16 anni, che hanno denunciato di essere stati derubati in Largo Barriera Vecchia da un gruppo di cinque giovani stranieri. Durante la rapina, uno dei membri del gruppo li aveva minacciati con un coltello a serramanico, rubando uno smartphone e denaro contante.

Gli agenti hanno individuato uno dei sospetti poco dopo, riconoscendolo grazie alle descrizioni fornite. Il ragazzo, visibilmente nervoso, ha tentato di fuggire ma è stato bloccato e perquisito. Durante il controllo, la Polizia ha trovato il coltello e lo smartphone, che è stato restituito al proprietario.

Il giovane è stato portato in Commissariato e, su ordine della Procura, trasferito nella Casa Circondariale di Trieste. Dovrà rispondere per i reati di rapina pluriaggravata in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere.