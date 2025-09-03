Minori stranieri, De Toni: ‘Dal Governo solo 35% spesa, a Udine in ballo 2 mln”

E’ in programma domani mattina in Prefettura a Udine la riunione del Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica, incentrato sul tema dei minori stranieri non accompagnati. “Sul tavolo soluzioni contingenti per evitare il ripetersi di disordini come quello degli ultimi giorni alla Casa dell’Immacolata a Udine” dice il sindaco De Toni. Il primo cittadino spiega che tramite la Regione e l’Anci si andrà in pressing sul Governo perché ai comuni arrivino i rimborsi delle spese sostenute. “A Udine – dice – sono in ballo 2 milioni di euro”.