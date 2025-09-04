  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
giovedì 4 Settembre 2025
BUSINESS FVG


Cronaca

Minori stranieri, vertice a Udine: sezioni specializzate per i più problematici

E' la proposta emersa oggi in Prefettura a Udine durante la riunione del Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica.
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

Dare vita a sezioni specializzate in grado di accogliere e di occuparsi dei minori stranieri non accompagnati più problematici. E’ la proposta emersa oggi dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica riunitosi oggi in Prefettura a Udine dopo l’episodio di violenza verificatosi venerdì scorso alla Casa dell’Immacolata.

“In futuro – spiega il Prefetto Domenico Lione – i controlli nelle comunità verranno aumentati, anche con perquisizioni. Ma si tratta di interventi ordinari che permette di tenere sotto controllo il fenomeno, ma non di risolverlo. Per questo, avvieremo un percorso istituzionale, coinvolgendo Comunità, Comuni, Asl e Tribunale dei minori, per valutare la possibilità di realizzare sezioni specializzate capaci di accogliere i soggetti problematici. Separando e seguendo questi ragazzi con maggiore attenzione, potremo riuscire a prevenire episodi di turbolenza”.

Tutte proposte che hanno trovato il plauso del presidente della Casa dell’Immacolata, Vittorino Boem.

