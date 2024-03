Minori violenti: amici accerchiati e rapinati in Galleria Bardelli

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Continuano a Udine e nell’hinterland gli episodi di violenza e microcriminalità che vedono coinvolti i minori. Tre gli episodi emersi ieri, al quale se ne aggiunge un quarto registrato a Codroipo.

Il primo è avvenuto ieri mattina ai danni di uno studente di 16 anni accerchiato e malmenato da tre coetanei. Il giovane si trovava in viale Monsignor Nogara, non molto distante dall’Istituto Stringher, quando è stato aggredito da due compagni di classe – uno di Codroipo e uno di Basiliano -, e da un terzo soggetto in fase di identificazione. La vittima, fortunatamente, ha riportato lesioni lievi. Sul caso indagano i carabinieri di Udine.

Il secondo episodio si è invece verificato nel centro di Udine ai danni di un gruppo di 4 amici sedicenni che si era rifugiato all’interno della Galleria Bardelli per ripararsi dalla pioggia. Erano le 20.30 quando la comitiva è stata circondata e rapinata da 5 adolescenti di 13 anni e da un ragazzo di vent’anni. Il branco li ha invitati a consegnare ciò che avevano, tra cui qualche euro e un paio di cuffie wireless. La notizia è stata resa pubblica dalla madre di una delle vittime che presenterà denuncia in giornata.

Poco dopo, al Terminal studenti un carabiniere in borghese e fuori dal servizio ha sventato il furto di un giubbotto da 1000 euro avvenuto ai danni di un minorenne. A tentare lo scippo un 16enne, aiutato da due complici. Grazie al pronto intervento del militare dell’Arma, la refurtiva è stata recuperata e restituita, mentre il giovane responsabile, nato a Palmanova ma residente a Manzano, è stato deferito in stato di libertà per furto in concorso.

Sempre ieri sera i carabinieri di Campoformido sono intervenuti a Codroipo in difesa di un 57enne, vittima delle percosse del figlio 14enne.