GUARDA IL VIDEO E’difficile parlare, ma Miriam Saadi vuole farlo per sua mamma Samia Kedim, uccisa giovedì scorso a Udine dal marito dal quale si stava separando. Vuole mettere in guardia tutte le donne che vivono situazioni simili, ma pensano che una cosa del genere non potrà mai accadere a loro. E chiede che suo fratello più piccolo possa tornare nella famiglia, da lei e dall’altra sorella Sabrina.