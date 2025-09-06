Miss Italia, due friulane in finale: il loro percorso è iniziato su Telefriuli

Sono due le friulane approdate alla finale di Miss Italia. Entrambe hanno iniziato il loro percorso su Telefriuli. Sono Michela Bertossi, 21 anni di Cervignano, eletta Miss Friuli Venezia Giulia, e Francesca Dri, 23 anni di Udine, già proclamata Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia.

Entrambe studentesse (Bertossi in Scienze politiche all’università, Dri in Economia aziendale), hanno mosso i primi passi verso la finale proprio dagli studi della nostra emittente: Michela Bertossi vincendo il titolo di Miss Telefriuli, Francesca Dri quello di Miss in Onda.

C’è una friulana anche tra le riserve. Si tratta di Giulia Vanin, studentessa di 21 anni di Valvasone Arzene, già eletta Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia.