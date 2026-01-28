Missione friulana in Argentina, riflettori su lavoro e cooperazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Buenos Aires è stata al centro delle ultime tappe della missione istituzionale della delegazione friulana guidata dal presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin. Al centro, il confronto diretto con i Fogolârs friulani della capitale e della provincia, realtà da anni impegnate nella tutela della lingua e delle tradizioni oltre oceano.

Gli incontri con il Fogolar Furlan Florencio Varela, la Sociedad Friulana Buenos Aires, l’Unione Friulana Castelmonte e il Fogolar Furlan La Plata hanno restituito l’immagine di una comunità radicata e dinamica, capace di trasmettere l’identità friulana anche attraverso esperienze educative strutturate.

Accanto alla dimensione culturale, spazio anche agli aspetti economici e formativi. Ieri, alla Camera di Commercio Italiana di Buenos Aires il dialogo con istituzioni, università e mondo produttivo ha aperto un confronto sulle opportunità di cooperazione, dal mercato del lavoro agli investimenti bilaterali.

Bordin ha ribadito la solidità del sistema regionale e l’interesse a costruire relazioni concrete e durature, mentre il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni ha sottolineato il valore del lavoro di rete tra istituzioni, imprese e formazione per trasformare i legami storici in opportunità di crescita condivisa.