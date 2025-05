Mister Reja all’inaugurazione della mostra sui campioni di San Lorenzo Isontino

C’era anche mister Edi Reja all’inaugurazione ieri sera della mostra “Pan e Balon” dedicata ai cinque campioni che San Lorenzo Isontino ha contemporaneamente avuto in serie A negli anni Cinquanta. Presenti fotografie e filmati d’epoca, cimeli rari, maglie originali non solo dei protagonisti dell’iniziativa, ossia l’ex difensore di Inter e Nazionale Ivano Blason, l’ex capitano della Fiorentina e centrocampista della Nazionale Alberto Orzan, l’ex portiere di Milan e Fiorentina Riccardo Toros, le ex bandiere della Pro Patria Guglielmo Toros e Bruno Orzan, ma anche di due fenomeni dell’epoca come il brasiliano Didì ed il portiere sovietico Jascin. Un tuffo in un calcio che non c’è più, per un’iniziativa che racconta come cinque giocatori partirono dai primi calci ad un pallone nella piazza del paese per giocare poi nei più importanti stadi del mondo, senza però mai perdere l’umiltà e l’umanità che li hanno sempre contraddistinti. Valori che ancora oggi fanno si che la gente di San Lorenzo Isontino sia orgogliosa di loro.