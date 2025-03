Misteriosa spirale in cielo: social impazziti, ma era un razzo di Musk

GUARDA IL VIDEO Una misteriosa spirale apparsa in cielo ieri sera ha tenuto con il fiato sospeso milioni di persone. Attorno alle 21 da ogni angolo del Friuli Venezia Giulia, ma anche da buona parte dell’Europa si vedeva nitidamente una spirale bianca stagliarsi nel blu della notte. Un fenomeno che ha scatenato il web, con i social presi d’assalto da foto e video che immortalavano l’evento, come questo filmato girato da Graziano Poletto a Pasian di Prato. Migliaia i commenti. Tra chi annunciava l’arrivo degli alieni a chi faceva le ipotesi più assurde, con miglia di commenti, dal Pordenonese a Udine, dall’Isontino a Triste. In queste splendide immagini, scattate dalla fotografa slovena Sendi Mango, che vive a dieci chilometri da Nova Gorizia, si vede nel dettaglio l’affascinate disegno in cielo.

Ma nessun extraterrestre in vista, in poco tempo il mistero è stato risolto, con altrettanti commenti a puntualizzare un fenomeno già visto altrove. Le luci nel cielo, che sono state visibili per pochi minuti, sono state create da un razzo Falcon di Space X, compagnia aerospaziale di Elon Musk. Più nel dettaglio, la spirale luminosa è stata generata dall’emissione di carburante dal motore del secondo stadio di un razzo Falcon 9. Una volta rilasciato nello spazio, il carburante, a determinate altitudini e in specifiche condizioni atmosferiche, si congela, e, riflettendo la luce solare, emette una luce brillante che crea l’iconica forma a spirale, suscitando lo stupore degli osservatori.

Un fenomeno che potrebbe ripetersi. Senza creare lo stesso panico.