Misterioso alone arancione avvolge il cielo di Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Uno strano alone luminoso ha avvolto ieri notte il cielo di Udine nord. Il fenomeno, di colore rossastro-arancione, visibile indicativamente dalle 20 di ieri sera fino alle 5-6 di questa mattina, ha destato grande curiosità sui social, alimentando un vivace e per certi versi simpatico dibattito sulla sua origine.

In molti hanno ipotizzato si trattasse di un ritorno dell’aurora boreale contrastata dalla presenza delle nuvole, come avvenuto effettivamente lunedì scorso con cielo quasi terso. Altri utenti hanno invece evocato scenari più suggestivi, tra ironie e riferimenti a Stranger Things.

Il mistero si è chiarito nel corso della serata, quando è emersa la reale causa dello strano bagliore, visibile a chilometri di distanza, da Pagnacco a Fagagna, da Colloredo di Monte Albano fino a Povoletto e Savorgnano del Torre.

A generare l’alone erano le luci arancioni utilizzate per la manutenzione e la crescita del manto erboso dello Stadio Friuli: l’intenso fascio luminoso, riflettendosi sulle nubi basse, ha creato l’insolito effetto che ha illuminato il cielo notturno.

Nel servizio video le immagini tratte dal gruppo Facebook “Sei di Udine se…” e dal canale Telegram per le segnalazioni di ‘Pazzi per il Meteo Goriziano’