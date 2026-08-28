Mistero a Pontebba: donna e cane trovati morti in un van

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Overdose da sostanze stupefacenti, potrebbe essere questo il motivo che ha causato la morte di una donna 27enne austriaca, il cui corpo è stato rinvenuto questa mattina nel vano posteriore del suo Volkswagen Caddy, parcheggiato in un’area di sosta di Pietratagliata, frazione di Pontebba. Al fianco il proprio cane, anch’esso esanime.

A farne la scoperta sono stati alcuni passanti, insospettiti dalla presenza del mezzo fermo nella medesima piazzola da almeno due giorni, che hanno allertato i soccorsi, intervenuti con un’ambulanza e un’automedica, ma senza poter fare altro che constatare il decesso della giovane e dell’animale.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Tolmezzo, il medico legale, il sostituto procuratore di Udine, Carla Longo, e gli specialisti del nucleo investigativo scientifico, che hanno interdetto il traffico lungo la strada ed effettuato approfonditi rilievi all’esterno del veicolo e nelle aree circostanti, prima di aprire l’abitacolo che risultava chiuso dall’interno.

Da qui il ritrovamento del corpo della donna, riverso sui sedili posteriori, con affianco l’animale presumibilmente morto di stenti, e gli accertamenti medico-legali, che porterebbero gli investigatori ad escludere responsabilità di terze persone o di azioni violente, considerata l’assenza di oggetti o strumenti atti ad offendere.

Il mezzo, immatricolato nella città carinziana di Hermagor, presenta il logo dell’azienda Die Huf mitzi, ditta sita a una 50ina di chilometri da Pietratagliata specializzata nel cura degli zoccoli e del benessere dei cavalli.

Le salme saranno ora messe a disposizione delle autorità per le analisi e gli accertamenti tossicologici, volti a determinare momento e cause esatte del decesso della donna e del suo cane.