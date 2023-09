Competenze ed eccellenze: MITS Academy fucina di giovani talenti dell’industria 4.0

«In un contesto di continua crescita verso la frontiera del 4.0, dove l’industria manifatturiera svolge un’azione trainante del sistema regione e Paese, assumono un ruolo decisivo per le imprese, competenze ed eccellenze. Elementi di non facile reperibilità che il MITS Academy, da anni, continua a garantire con la formazione che dà a studenti, che a loro volta diventano agenti di innovazione e cambiamento nelle imprese. Grazie all’eccellenza dei formatori, che hanno saputo dare vita a una didattica del fare, laboratoratoriale, quella del “Learning by doing”, giovani ragazze e ragazzi entrano in aziende sicuramente con la necessità di crescita e di continuare a imparare, ma con competenze che spesso non sono ancora patrimonio di quelle stesse imprese. Esistono dunque casi in cui le realtà produttive, proprio grazie all’apporto e a un diverso approccio dei tecnici superiori MITS, scoprono le possibilità di nuove metodologie applicabili alle loro produzioni. Questa è la capacità del MITS di formare giovani eccellenze, super tecnici con le competenze necessarie per affrontare le sfide dell’industria 4.0: i fatti parlano più delle parole, questo è quello di cui hanno bisogno le imprese, questo è il MITS».

È il messaggio che il presidente della Fondazione MITS e presidente di Confindustria Udine, Gianpietro Benedetti, ha rivolto ai neodiplomati e alle loro famiglie, alle imprese e alle istituzioni che oggi hanno preso parte, nella Torre di Santa Maria di Confindustria Udine, alla quarta edizione dell’evento “MITS DAY: diplomati ITS e imprese si raccontano”.

Qui i neo diplomati che hanno ottenuto il massimo dei voti all’esame di Stato e le imprese che hanno affiancato studentesse e studenti nel percorso di alta formazione post diploma appena concluso (Danieli Automation spa, Cluster Comet scrl, Saiee srl, Sima spa e Esercizio macchine agricole Gregorat), hanno testimoniato le esperienze vissute seguendo le potenzialità del sistema duale (formazione in “aula” alternata a quella in impresa) che garantisce il forte collegamento e continuità tra mondo della formazione e dell’impresa, reso possibile proprio grazie ai percorsi ITS.

Una sfida testimoniata oltre che dai protagonisti, anche da chi ha scommesso e continua a scommettere sul MITS: la Regione FVG, con la presenza dell’assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, Alessia Rosolen (sue dichiarazioni via Agenzia Regione Cronache), e dell’assessore comunale all’Istruzione Federico Angelo Pirone.

La cerimonia del MITS DAY è stata anche l’occasione per presentare alcuni dei prototipi più innovativi dei project work progettati e realizzati dai giovani per l’esame di Stato, in cui si esprimono le alte competenze multidisciplinari acquisite durante il percorso biennale post diploma nell’ambito dell’automazione avanzata, additive manufacturing e robotica.