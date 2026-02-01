Mlacic ha scelto l’Udinese, oggi le visite. Bolla per la destra

Calciomercato.

L’Udinese alla fine l’ha spuntata per Branimir Mlacic, 18enne difensore croato dell’Hajduk Spalato, che può arrivare in bianconero per 5 milioni di euro. Il talento, promesso all’Inter, dopo il cambio agente ha aperto altre strade e i bianconeri sono riusciti a inserirsi in maniera decisiva nel lotto delle pretendenti. Mlacic, che era seguito anche da Roma, Brugge e Southampton, sosterrà oggi le visite mediche. In arrivo all’Udinese anche l’attaccante Yannick Eduardo, 20enne ceco di proprietà del Red Bull Lipsia, al quale potrebbe aggiungersi Filip Marchwinski, trequartista 24enne polacco che Runjaic conosce bene, avendolo affrontato da avversario nei suoi cinque anni nell’Ekstraklasa polacca prima al Pogon Stettino e poi al Legia Varsavia. Per quanto riguarda il ruolo di laterale destro lasciato sguarnito dall’infortunio di Zanoli, secondo Gianluca Di Marzio, l’Udinese avrebbe scelto Bendeguz Bolla, classe 1999, ungherese del Rapid Vienna. Contatti in corso.