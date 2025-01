Mobbing, crescono del 10% le richieste di aiuto nel Goriziano

Donna ed in particolare nella fascia d’età della maternità. E’ l’identikit di chi viene maggiormente vessato sul posto di lavoro in provincia di Gorizia: il dato viene fornito dal punto d’ascolto anti-mobbing che registra un 10% in più di persone rivoltesi agli sportelli del centro nell’ultimo anno rispetto a quello precedente. Ma se il fenomeno riguarda in prevalenza le giovani, sono spesso anche gli uomini ad essere presi di mira.

Uno dei problemi è spesso la mancata sindacalizzazione dei lavoratori, fattore che li rende maggiormente vulnerabili. E non c’è differenza tra pubblico e privato. Gorizia è la prima provincia in Friuli Venezia Giulia che ha reso noti i dati locali riguardanti il tema-mobbing nel 2025.