Mobilità, arrivano totem intelligenti e sistemi lettura targhe

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dalla Fiera Intertraffic di Amsterdam soluzioni per migliorare il sistema della mobilità di Pordenone. E’ tornato con le idee chiare, dall’Olanda, l’amministratore unico di Gsm, Antonio Consorti, accompagnato nell’occasione dal direttore operativo Domenico Piasentin.
Due i filoni sui quali, da qui ai prossimi mesi, Consorti si muoverà: digitalizzazione ed innovazione.
In città, in particolare nelle aree centrali – dentro il “ring” – alcuni degli attuali parcometri potrebbero essere sostituiti con terminali che possono offrire ai cittadini varie opzioni di servizio. Dal pagamento della sosta e delle sanzioni (per il mancato acquisto del ticket per gli stalli blu) a quelli relativi al sistema PagoPa e altri canoni. Il tutto attraverso semplici click.
Per quanto riguarda l’automazione, invece, è al vaglio la possibilità di attivare i dispositivi per la lettura targhe.