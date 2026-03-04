Mobilità sanitaria, in Fvg saldo negativo di 10 milioni

Nel 2023 in Friuli Venezia Giulia la mobilità sanitaria regionale registra un “saldo negativo minimo”, pari a -10 milioni di euro. Un dato in miglioramento rispetto al 2022, quando il saldo era di -11,7 milioni di euro. E’ quanto emerge dal Report sulla mobilità sanitaria della Fondazione Gimbe.

Il saldo corrisponde alla differenza tra le risorse ricevute per curare pazienti provenienti da altre Regioni e quelle versate per i propri cittadini che si sono spostati altrove. Nel dettaglio, il Friuli Venezia Giulia è 13/o in Italia per crediti vantati (87 milioni e 710 mila euro), ovvero il rimborso che il Friuli Venezia Giulia riceve dalla Regione di residenza del paziente per le cure erogate, e 17/o per i debiti (97 milioni e 746mila euro), ovvero il rimborso che la nostra regione deve rimborsare a quella ospitante per le prestazioni ricevute. L’impatto economico pro-capite della mobilità sanitaria in Fvg è pari a -8 euro.

Il Friuli Venezia Giulia si colloca infine in 15/a posizione nella classifica che misura il volume dell’erogazione di ricoveri e prestazioni specialistiche da parte di strutture private, un indicatore della presenza e della capacità attrattiva del privato accreditato. In Fvg le strutture private erogano il 24,7% del valore totale della mobilità sanitaria attiva regionale, contro la media italiana del 54,5%.