Mobilità sostenibile in vista di Go 2025 con quattro nuove City Box

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto ecologico e contribuire alla riduzione del traffico e dell’inquinamento: è quanto si propone GREEN2GO, progetto presentato dal Centre for Green Technologies e dal Comune di Gorizia nell’ambito del secondo Bando GO! 2025, con un finanziamento di poco meno di 145 mila euro. L’obiettivo è di ridurre le emissioni di gas e le diverse forme di inquinamento nelle aree urbane della zona transfrontaliera, promuovendo la mobilità sostenibile e includendo appunto le infrastrutture necessarie per incentivare l’uso della bicicletta. Uno degli elementi principali è quindi l’installazione pilota di quattro City Box, due a Nova Gorica e due a Gorizia, stazioni innovative che con tecnologie intelligenti, come la chiusura elettronica e la gestione tramite app, offriranno un deposito sicuro per le biciclette, garantendo maggiore protezione contro furti e condizioni atmosferiche avverse

GREEN2GO migliorerà la connettività con altre diverse modalità di trasporto come treno e bus incoraggiando così l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi. Un piano di mobilità sostenibile transfrontaliero favorirà la connessione tra il settore turistico e quello dei trasporti e incentiverà im questo modo l’uso di mezzi sostenibili in vista di GO! 2025.