Mobilitazione studentesca nazionale, 200 in corteo a Udine

In 200 in corteo a Udine: gli studenti del FVG scendono in piazza contro le politiche sulla scuola
Duecento studenti sono scesi in piazza oggi a Udine, una delle 50 città italiane coinvolte nella mobilitazione nazionale per accendere i riflettori su alcune problematiche del mondo della scuola, tra le quali il diritto allo studio, l’edilizia scolastica e il benessere psicologico tra i banchi.
Stamattina assemblea pubblica a Pordenone, mentre a Udine i ragazzi si sono dati appuntamento davanti al Liceo scientifico Copernico, da dove sono partiti in corteo, per raggiungere piazza Venerio.