giovedì 5 Marzo 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Deposito pieno, Cineteca del Friuli pensa all’ampliamento
Biometano a Pertegada, residenti preoccupati: “Rovinato un paese”
Modello Friuli, una storia di rinascita. EconoMy Fvg alle 21
Geopolitica e sfide globali: a Udine torna Open Dialogues for the...
A Paolo Petiziol il premio dei patroni di Gorizia
Assalto al treno dei tifosi, indagati un friulano e 2 veneziani
Denunciato da prima moglie per bigamia, ma è marocchino: assolto
Minacciò la moglie con l’ascia, condanna a 3 anni di reclusione
Ruoso è stato ucciso in un agguato: la confessione di Bedin
Delitto Ruoso, fermato Bedin: accusato di omicidio premeditato
Cronaca

Modello Friuli, una storia di rinascita. EconoMy Fvg alle 21

Redazione
Autore: Redazione

Il modello Friuli, i grandi e i piccoli protagonisti del periodo dell’emergenza e della fase della ricostruzione dopo il terremoto del 1976 saranno al centro della puntata di questa sera di EconomY Fvg, in onda alle 21.
Ospite in studio l’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi, si parlerà del commissario Zamberletti, dei presidenti di Regione Antonio Comelli e Adriano Biasutti. E ancora della caserma Goi Pantanali di Gemona, fulcro degli eventi commemorativi di inizio maggio. E poi ancora l’omaggio del Giro d’Italia al cinquantennale del terremoto e lo spettacolo 55 secondi, che andrà in scena in prima assoluta a Udine il 6 maggio.

Deposito pieno, Cineteca del Friuli pensa all’ampliamento
Biometano a Pertegada, residenti preoccupati: “Rovinato un paese”
Modello Friuli, una storia di rinascita. EconoMy Fvg alle 21
Geopolitica e sfide globali: a Udine torna Open Dialogues for the Future
A Paolo Petiziol il premio dei patroni di Gorizia
