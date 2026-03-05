Modello Friuli, una storia di rinascita. EconoMy Fvg alle 21

Il modello Friuli, i grandi e i piccoli protagonisti del periodo dell’emergenza e della fase della ricostruzione dopo il terremoto del 1976 saranno al centro della puntata di questa sera di EconomY Fvg, in onda alle 21.

Ospite in studio l’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi, si parlerà del commissario Zamberletti, dei presidenti di Regione Antonio Comelli e Adriano Biasutti. E ancora della caserma Goi Pantanali di Gemona, fulcro degli eventi commemorativi di inizio maggio. E poi ancora l’omaggio del Giro d’Italia al cinquantennale del terremoto e lo spettacolo 55 secondi, che andrà in scena in prima assoluta a Udine il 6 maggio.