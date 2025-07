Modifica ai Consigli di Quartiere di Udine, “Bavaglio all’apposizione”

A Udine, la proposta di modificare il regolamento dei nuovi Consigli di Quartiere Partecipati ha scatenato la forte reazione dell’opposizione. La variazione, mai discussa né anticipata, è apparsa per la prima volta questa mattina sull’Albo pretorio suscitando immediate critiche da parte della minoranza che la giudica come un attacco alla partecipazione democratica. Secondo i capigruppo della Lega, Francesca Laudicina, e di Fratelli d’Italia, Luca Vidoni, questa modifica – se votata in consiglio dalla maggioranza- eliminerebbe l’Organismo di Supporto che include due consiglieri comunali di minoranza, elemento di bilanciamento che fino ad oggi garantiva una voce all’opposizione nei luoghi di ascolto dei cittadini.

Secondo i rappresentanti della minoranza, la decisione rappresenta un “bavaglio” alla democrazia locale e un chiaro tentativo di centralizzare il potere e di esercitare un controllo politico senza un reale confronto, trasformando gli stessi Consigli di Quartiere in meri strumenti della Giunta, anziché in veri ponti tra i cittadini e le istituzioni.

“Anche se ci vogliono fuori- hanno annunciato Laudicina e Vidoni -, continueremo a dare voce ai quartieri, a raccogliere le istanze dei cittadini e a denunciare ogni tentativo di imbavagliare chi la pensa diversamente. Questo regolamento è stato scritto per escludere, non per partecipare. Per zittire, non per costruire “.